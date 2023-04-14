İstanbul Aydın Üniversitesi AFAM Koordinatörü Serhat Yılmaz tarafından, Bağcılar Anadolu Lisesi öğrencilerine “Doğal Afetler Konusunda Bilinçlendirme” eğitimi verildi.

Türkiye’de son dönemlerde yaşanan felaketler sebebiyle farkındalık oluşturmak için İstanbul Aydın Üniversitesi AFAM (Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) koordinatörü Serhat Yılmaz’ın sunumuyla eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde muhtemel afetler konusuna hazırlıklı olunması gerektiği konusu vurgulandı.

“İnsan faktörü önemli”

6 Şubat depremi sonrası yaşananların, afetler konusunda toplumda temel afet bilincinin oluşmasında büyük önem arz ettiğini söyleyen Yılmaz, “Bu durum afet konusunda nasıl hazırlanmamız gerektiği ve toplumda temel afet bilincinin oluşmasının önemini bir kez daha gösterdi” dedi.

Bir olayın afet sayılması için insan faktörünün önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, “Bir olayın afet sayılması için insan faktörü olmalıdır ve kaynağı ne olursa olsun, doğal ya da teknolojik, bir olayın afet sayılması için aynı zamanda günlük hayatı etkilemesi gerekmektedir. Gerçekleştiğinde insan yaşamını etkilediği gibi olayın meydana geldiği yerdeki yerel yönetimlerin üstesinden gelemediği durumlar da ortaya çıkar. İşte biz bu gibi durumları afet olarak nitelendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birçok paydaşa iş düşmektedir”

Ülkemizin deprem kuşağında bir ülke olduğunu hatırlatan ve bu konuda herkesin hazırlık yapıp önlem alması gerektiğini belirten Yılmaz, “Afetler konusunda hazırlık yapılmalı ve önlem alınmalı. ‘Afetlere hazırlık kimin sorumluluğundadır’ soracak olursak burada birçok paydaştan bahsetmek mümkün. Merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, medya, özel sektör, birey ve üniversiteler bu sorumluluğu üstlenmeli” diyerek, afetlere hazırlık konusunda pek çok kişiye ve kuruma iş düştüğünün altını çizdi.

Birey olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olmanın önemine vurgu yapan Yılmaz, “Toplum olarak bizler de önlem almalıyız. Depreme karşı güvenliği sağlayan en önemli şey, yapılardır. Ev tutarken ya da satın alırken yapı durumu ile ilgili bilgi alınmalıdır. Sizin sormanız gereken binanız, yönetmeliğe göre mi yapıldı olmalı. Maalesef bu farkındalık bizlerde yok” dedi.

“İlk 72 saatin önemi göz önüne alınarak hazırlık yapılmalı”

Herkesin afet planı yapması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Sizlerin öncelikle yapması gereken şey aile afet planı hazırlamaktır. Aile afet planı hazırlarken ilk 72 saatin çok önemli olduğunu düşünerek kendimizi ve ailemizi koruyacak önlemler almalıyız. Afet acil durum çantası bunlardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Serhat Yılmaz son olarak şunları söyledi:

“Bunların dışında, sizler gönüllü olarak bu işe destek vermelisiniz. Depreme ya da herhangi bir doğal afete hazırlıkta yardım gönüllülerine de büyük iş düşmektedir. Bunun için çeşitli kuruluşlara üye olabilirsiniz ya da kendiniz gönüllülük faaliyetinde bulunabilirsiniz. Gönüllülük faaliyetlerinde, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almak, ilerideki yaşamınız için önem arz etmektedir.”