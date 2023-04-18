Bilecik’te lise öğrencileri deprem bölgesinden şehire yerleşen afetzede aileler için yardım projesi başlattı.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri büyük depremin ardından kente yerleşen afetzede ailelere destek olmak için "İyiliğe Ortak Ol" projesi başlattı. Bu çerçevede Beşiktaş Mahallesine deprem bölgelerinden misafir gelen aileler muhtarlık vasıtasıyla tespit edilerek öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Proje ile birlikte toplanan nakdi yardımlar ziyaret sırasında ailelere teslim edildi.