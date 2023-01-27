Sivas’ta lise öğrencileri tarafından ayda 6 ton üretimi yapılan Çikolis, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Sivas’ta lise öğrencileri tarafından ayda 6 ton üretimi yapılan Çikolis, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Çikolatanın liselisi” sloganından yola çıkarak patentini aldığı Çikolis markasıyla adından söz ettiriyor. Görüntüsü ve lezzetiyle damak çatlatan çikolatalar yurdun dört bir yanından talep görüyor. Günlük 200 kilo çikolata üretimi ile tam kapasite çalışan öğrenciler siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Yönetici Hareketliliği’ programı çerçevesinde kendi okullarında çikolata üretimi yapmak isteyen yöneticiler yurdun dört bir tarafından gelerek Sultan Şehir MTAL tarafından çikolata yapımı ve pazarlama konularında eğitim alıyor.

“Tatilde bile çalışıyoruz”

11. sınıf öğrencisi Gülbeyaz Çiftci, çikolata üretimine tatilde bile devam ettiklerini belirterek, “Şuanda 15 tatildeyiz, biz her öğrencinin istediği gibi çalışıp kendi paramızı kazanabiliyoruz ve meslek sahibi oluyoruz. Bundan sonra ki hayatıma çikolata üreticisi olarak devam etmeyi düşünüyorum. Siparişlerimiz yoğun ve tatilde de yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Tarifini istiyorlar”

9. sınıf öğrencisi Fadime Nur Kurt, çevresinden yaptıkları çikolatanın tarifini soranların olduğunu belirterek, “Ben 8. Sınıftayken okulumuza Sultan Şehir Meslek Anadolu Lisesi tanıtıma gelmişti. Her okulda çikolata yapımı olmadığı için bende bu bölümü istediğim için tercihimi bu yönde kullandım. Burada çalıştığım için memnunum. Çevremdekiler çikolata yaptığıma başta inanmıyordu. Şimdi ‘bize de çikolata getir, nasıl yapıyorsun, tarifini bize de ver’ gibi şeyler söylüyorlar” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin dört bir yanından gelip eğitim alıyorlar”

Yiyecek içecek Bölümü Alan Şefi Özlem Mıdık, bakanlığın projesi çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında okullarına çikolata eğitimi almaya gelen yöneticiler olduğunu söyleyerek, “Biz Türkiye’nin ilk çikolata üreten meslek lisesiyiz. Biz üretime başlayıp kendimizi gösterdikten sonra ilimizde ve diğer illerden çikolata üretimi yapmak için talepte bulunuldu. Bu talepler istikametinde bakanlıkta yönetici hareketliliği çerçevesinde okulların müdürlerine ve öğretmenlere bizim tarafımızdan eğitim verilmesini istedi. Bizlerde şuanda üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘Yönetici Hareketliliği’ programında gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından buraya gelip bizden eğitim alan yöneticimiz kendi okullarında çikolata üretimine devam ediyorlar. Okulumuz döner sermaye çerçevesinde bir okul. Öğrencilerimiz ders sonrasında, hafta sonları ve tatillerde buraya gelip fazla mesai yaparak par kazanıyorlar. Her bir öğrencimiz yaklaşık bin 500-2 bin lira arasında ücret kazanıyor. Buda onların hem okullarına hem de ailelerine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Bazen kendi özel araçlarımızla il dışına sevkiyatlar yapıyoruz”

Sultan Şehir MTAL Müdürü Salih Delice, siparişlere yetişmek için gerektiğinde kendi özel araçlarını kullanarak il dışına sevkiyatlar yaptıklarını belirterek, “Biz ilk günkü heyecanımız ve karalılığımızla Çikolis’i büyütmeye devam ediyoruz. Gerek il içi gerek yurt içi olmak üzere her türlü siparişe yetişmeye çalışıyoruz. Öyle zamanlar oluyor ki kendi özel araçlarımızla il dışına sevkiyatlar yapıyoruz. Online satış mağazalarında satışlarımız devam ediyor. Günlük 200 kilo çikolata işleme kapasitemiz var. Talepler böyle devam ettiği sürece yetişmekte zorlanıyoruz. Bu küçük atölyemiz daha da büyüyecek ve bir gün bakacağız ki bir fabrika gerekecek. Amacımız ve hedefimiz bu yönde ilerlemek” dedi.