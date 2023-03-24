Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ortaöğretim kurumlarını merkez kampüste ağırlamaya devam ediyor. Yükseköğretime geçiş sınavları öncesi gezi ve bilgilenme için düzenlenen kampüs tanıtım etkinliklerinin son konukları, Denizli Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTRAL) öğrencileri oldu.

Yunus Emre MTRAL Muhasebe ve Finansman Bölümü Öğretmenleri Fatma Akçaöz ve Aylin Sarıyer eşliğinde ADÜ’yü ziyaret eden 11. sınıf öğrencilerine, Aydın İktisat Fakültesi ve Aydın Meslek Yüksekokulu tanıtılırken, öğrenciler fakülteleri ve üniversite hayatını yakından inceleme imkanı buldu. ADÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ilgili akademik birimlere yönlendirilen öğrencilere bölüm temsilcileri tarafından; okulların bölümleri, teknik ve fiziksel imkânları hakkında bilgiler verildi. Kampüste yaşam, öğrencilere sağlanan imkanlar, sosyal faaliyetler ile fakültelerin ve meslek yüksekokullarının sahip olduğu fiziki ve sosyal imkanlar yerinde tanıtıldı.

Bölümler hakkında detaylı bilgi alarak ilgili bölümlerin laboratuvar ve araştırma merkezlerinde teknik gezi imkanı da bulan öğrenciler, ADÜ’nün fiziki imkanları hakkında fikir edindi. Gezi sırasında keyifli vakit geçirdiklerini belirten liseli öğrenciler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni tercihleri arasına mutlaka alacaklarını ifade ettiler.