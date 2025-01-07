Kayseri’de lise öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ’Ulu Çınarların Gölgesinde Anılarla Filizlenen Değerler’ projesi çerçevesinde, yaşlıların yazıya dökülüp kara kalemle resmedilen unutamadıkları hatıraları sergilendi.

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Bölümü 12. sınıf öğrencileri Sılanur Gülnar, Hayrunisa Erkılıç, Ezgi Öztürk ve proje koordinatörü Fuat Aydın tarafından "Ulu Çınarların Gölgesinde Anılarla Filizlenen Değerler" projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde öğrenciler yaşlıların unutamadıkları hatıralarını dinleyerek hem yazı haline getirdi hem de o anları kara kalemle resmetti. Kara kaleme dökülen hatıralar da Kayseri Büyükşehir Sanat Galerisi’nde düzenlenen açılış töreni ile sergilendi. Projenin gençler ve yaşlılar arasındaki birbirini anlama duygusunun artacağını söyleyen 12. sınıf öğrencisi Sılanur Gülnar, "Ben Grafik ve Fotoğraf bölümünde okuyorum. Değerler eğitiminin en önemli olduğu alanlardan bir tanesinin kuşaklar arası etkileşim olduğunu düşünüyoruz. Bu etkileşim toplumda gençler ve yaşlılar arasında kurulduğunda toplumsal bağların güçlenmesine ve bu bağlarla birlikte empati duygusunun artmasına ve anlayışın çoğalmasına delalet edeceğini düşünüyoruz. Yaşlılarımız da toplumun birer taşıyıcılarıdır ve bu taşıyıcılardan da biz deneyim edinmek istedik. Kuşaklar arası kopukluğun farkındayız ve o kopukluğu da önlemek istiyoruz. Bizim onlardan onların da bizlerden öğreneceğimiz gerçekten çok fazla şey var. Bizler de bunu öngörerek önüne geçmek istedik. Bu şekilde de projemiz devam ediyor. Bunun unutulmaz bir deneyim olacağını düşünüyorum” dedi.

Proje öğrencilerinden Hayrunisa Erkılıç da, "Projemizin ismi Ulu Çınarların Gölgesinde Anılarla Filizlenen Değerler. Bu proje aslında bize çok şey kattı diyebilirim. Proje sayesinde yaşlılarımızın ne kadar kıymetli birer hazine olduğunu daha iyi anlamış olduk. Onların hatıralarını dinlerken, hayatlarına dokunabildiğimizi hissetmek bizi çok mutlu etti. Hatıralarını dinlerken onların o zamanki şefkati, sabrı ve hayata dair diğer değerleri daha iyi öğrenme fırsatı bulduk. Bu projemizin devam etmesi, yaşlılarımızla gençlerin arsındaki iletişimin kopmamasını umuyoruz. Bu şekilde hem geçmişe sahip çıkar hem de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleriz. Biz de grafik tasarım alanındaki bilgilerimizle onların hatıralarını resme döktük. Bu aslında bize onların hatıralarını kalıcı kılmak için köprü görevi gördü” ifadelerini kullandı.

Proje ortaklarından olan 12. sınıf öğrencisi Ezgi Öztürk ise, "Geçen sene yaşlılarımızla bir araya gelerek ebru çalışması yapmıştık. Onlarla çok güzel vakit geçirmiştik ve çok eğlenmiştik. Bir gün arkadaşlarımla sohbet ederken yaşlılarımızdan dinlediğimiz hatıraları resmetme fikri ortaya çıktı ve yaşlılarımızın geçmişe dair unutamadıkları hatıralarını kara kalem olarak çizmeye karar verdik. Daha sonra da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanımıza projemizi anlattık. Daha sonra da yaşlı yaşam merkezlerine ve huzur evlerine giderek oradaki yaşlılarımızın hatıralarını dinleyip kayıt altına aldık. Bu hatıraları yazıya döküp metin haline getirdik. Şu anda ise büyükşehir belediyemizin desteği ile sergisini yapıyoruz. Derlediğimiz bu hatıralardan oluşan dijital anı kitabımız da var” dedi.

Hatırası resmedilen 70 yaşındaki Nuh Demirtaş, "Benim anım önemli ve yaşanmış bir olay. 1982 ihtilalin son dönemleri ve askeriyenin aktif olduğu dönemlerde bir yolculuk esnasında birliğinden kaçan askerlerin bize davranışları ve ateş etmeleri ile ilgili hatıramı anlattım. Sevgili öğrencilerimiz bunları dinlediler ve kara kalemde hatıralarımızı canlandırdılar. Bu olay bizi gerçekten duygulandırdı ve ileriye dönük olarak da hatıralarımızı torunlarımıza anlatırken hem bu olayı hem bu kara kalem çalışmasını ve öğrencilerimizin bize olan ilgisini uzun uzun anlatacağım. Sağ olsunlar böyle bir ortamda böyle bir hatırayı canlandırmak, anlatmak, yaşatmak ve öğrencilerle paylaşmak hatta protokol ile paylaşmak bize de nasip oldu. Bize bu değeri ve imkanı veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen sergi açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, okul yönetimi, hatıraları resmedilen yaşlı bireyler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.