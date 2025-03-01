Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde lise öğrencileri tarafından gerçekleştirilen konferansta, her geçen gün gelişen yapay zekaya dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Liselerde Bilim Uygulamaları" kapsamında Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri tarafından ’Yapay Zeka’ konulu konferans gerçekleştirildi. Köyceğiz Fen Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta öğrenciler, her geçen gün gelişen ve kullanım alanı yaygınlaşan yapay zeka teknolojisine dikkat çekerek sunum gerçekleştirdi. Köyceğiz Anadolu Lisesi, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Naip Hüseyin Anadolu Lisesi ve Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinin izleyici olarak katıldığı konferans, büyük beğeni topladı. Köyceğiz Fen Lisesi’nde düzenlenen konferansa Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Muğla İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Ağı ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Avni Aytekin katıldı.