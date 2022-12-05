Antalya’da lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kurulan tam donanımlı atölyede istiridye mantarı üretiyor. Öğrenciler, ürettikleri mantarları semt pazarında tüketiciyle buluşturacak.

Antalya’da lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kurulan tam donanımlı atölyede istiridye mantarı üretiyor. Öğrenciler, ürettikleri mantarları semt pazarında tüketiciyle buluşturacak.

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel tarım faaliyetlerinin yanında, bu yıl okul bahçelerine yapılan atölyede istiridye mantarı ürettiler. İlk hasadı yapan öğrenciler, semt pazarında ilk satışlarını gerçekleştirecek.

Uygulamalı eğitim

Okul olarak ilk defa profesyonel anlamda üretime başladıklarını kaydeden Okul Müdürü Tülay Ateş, “Öğrencilerimiz iş kollarında deneyim kazanıyorlar. Burada üretilen mantarların satışını yaparak kar elde ediyoruz. Okulumuza gelir olarak dönüyor. Öğrencilerimiz de küçük çaplı bir mantar atölyesinde mantar yetiştiriciliğini görerek, deneyimleyerek öğrenmiş oluyorlar. Öğretmenlerimizin uzmanlık alanıyla birleştirerek, yerinde incelemeler sonucu bu atölye meydana geldi. Öğrencilerimiz bu okuldan mezun olduktan sonra geleneksel tarımın dışında, uygulayabilecekleri ve yapabilecekleri bir üretim şeklini uygulamalı olarak göstermiş oluyoruz. Derslerimizde de zaten bu uygulamalar mevcut. Çocuklarımız da burada çalışmaları öğreniyorlar” dedi.

100 metrekarelik kapalı alanda istiridye mantarı üretim alanı olarak planladıklarını belirten Ateş, “Bakanlığımızın desteğiyle sistemi tam donanımlı olarak hayata geçirdik. Yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Burada ürettiğimiz mantarların, alan öğretmenimizin kontrolünde hasat sonrası satışı gerçekleştiriliyor. Bu vesileyle okulumuzun ihtiyaçlarını da karşılamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Mezuniyet sonrası geçim kaynağı

Modern atölyelerinin bu sene kurulduğunu ifade eden Müdür Ateş, “20 gün önce kompostlarımız geldi. İklimlendirmesini sağladık ve yavaş yavaş ürünler başladı. Burada 5 tonluk kompostumuz var. Normalde 10 ton alacak kadar planladık ama öğrencilerimizin öğrenmesi için ilk etapta tecrübe edinerek ilerliyoruz. Aileleriyle birlikte mantar üretimi yapan öğrencilerimiz var. Bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Mezun olduktan sonra küçük bir alanda aile geçimini sağlayabilecek düzeyde gelir elde edebilirler. Bizim amacımız, okul olarak alternatif tarım ürünlerine de yönelmek istiyoruz. Geleneksel tarımın yanında bunu da yapmak istiyoruz. Okul arazimiz küçük daha büyük arazi de çalışma yaparsak özellikle tropik ve bilinmeyen ürünlere yönelik, piyasanın istediği ürünler konusunda öğrencilerimize eğitim verebiliriz” dedi.