Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde lisesi öğrencileri kendi aralarında topladığı 12 bin lirayı depremzedeler için bağışladı.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde lisesi öğrencileri kendi aralarında topladığı 12 bin lirayı depremzedeler için bağışladı.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde bulunan Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri , okul yönetimi ve öğretmenlerin öncülüğünde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Öğrenciler, başlatılan yardım kampanyasında topladıkları 12 bin lirayı, Devrekani Kaymakamlığı koordinasyonuyla depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD’ın banka hesabına yatırdı.

Kaymakam Ahmet Coşkun, öğrencileri ve okul yönetiminin göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.