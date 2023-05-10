Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye hizmet aracı TOGG’u öğrencilerle buluşturdu.

Bilgin, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL’yi ziyaret etti. TOGG’u büyük bir coşkuyla karşılayan öğrenciler, son teknoloji ile donatılmış akıllı cihaza hayran kaldı. Başkan Bilgin ile TOGG üzerine sohbet eden öğrenciler, Türkiye’nin otomobili ile gurur duyduklarını dile getirdi. TOGG, öğrenciler kadar okulda görev yapan öğretmenleri de heyecanlandırdı. TOGG’un koltuğuna geçerek yerli ve milli akıllı cihazı yakından inceleyen öğretmenler tam puan verdi.

“Milletimizin emrindeyiz”

Okul ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Bilgin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde TOGG’umuzla, yüksek hızlı trenimizle, Kızılelma’mızla, TCG Anadolu’muzla, silahlı insansız hava araçlarımızla milletimizin emrindeyiz" dedi.

Başkan Bilgin daha sonra "TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda" ’en iyi performans’ ödülüne layık görülen okul takımına hediyelerini takdim ederek başarılar diledi.