Mersin polisi, “Gençlik Güvenli Gelecek 2023” projesi çerçevesinde lise öğrencilerini teröre karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Gençlik Güvenli Gelecek 2023' projesi çerçevesinde il genelinde yer alan liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, terör örgütlerinin genç nüfus başta olmak üzere çocukları ve gençleri nasıl istismar ettikleri, terör örgütlerinin elemanlarını nasıl kullandıkları ve hangi yöntemleri izledikleri, birlikte hareket etmenin gerekliliği, şüpheli paket, araç ve şahıslar, sosyal medya kullanımı ile ilgili konularda eğitim vermeye devam ediyor. Ekipler son olarak Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Zarife Çelebi Aygar Anadolu Lisesi ve Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi öğrencilerini teröre karşı bilgilendirdi.