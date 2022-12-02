Atatürk Anadolu Lisesi Engellilerle Dayanışma Kulübü öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde öğretmen Süleyman Şahin nezaretinde Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübüyle oynanan dostluk maçına tekerlekli sandalye ile çıkarak farkındalık oluşturdular.

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi Engellilerle Dayanışma Kulübü öğrencileri, Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek amacıyla Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübüyle oynanan basketbol maçına tekerlekli sandalye ile çıktılar.

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