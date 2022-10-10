Bursa’da eğitim gören toplam 64 lise öğrencisi, sürdürülebilir ve verimli tarım uygulama sistemleri hakkında bilgi almak, beceri ve yeteneklerini geliştirebilmek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi’ni ziyaret etti.

Bursa’da eğitim gören toplam 64 lise öğrencisi, sürdürülebilir ve verimli tarım uygulama sistemleri hakkında bilgi almak, beceri ve yeteneklerini geliştirebilmek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi’ni ziyaret etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün BEBKA desteğiyle sürdürdüğü TÜBİTAK 4004: Yeşil Tarım İçin Yeşil Girişimciler Yetişiyor projesi çerçevesinde 9 ve 10. sınıf öğrencileri, Türkiye’nin alanındaki en iyilerinden birisi olan BUÜ Ziraat Fakültesi’nde ağırlandı. Önce fakülte yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetlerine dair bilgi alan öğrenciler, daha sonra uygulama alanlarını ziyaret ederek sürdürülen bilimsel ve akademik çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret hakkında açıklamada bulunan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, “Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BEBKA iş birliğiyle yürütülen TÜBİTAK 4004 Projesi çerçevesinde; onlarca laboratuvarı, 2500 dekarlık tarım arazisi, hayvancılık tesisi, gıda işleme tesisi, yaklaşık 1500 m2’lik seraları ve ekolojik tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü eko-bahçeye sahip olan Fakültemiz ziyaret ve gözlemleme noktası olarak tespit edildi. Bursa’nın merkez ilçelerinde 9. ve 10. sınıfta öğrenim gören akademik başarısı yüksek, girişimciliğe ilgi duyan ve çevre bilinci yüksek olan lise öğrencileri arasından seçilen 64 öğrenciyi ağırladık” dedi.

Öğrencilere sürdürülebilir tarım uygulamaları, organik tarım üretimi, gıda zincirinin her aşamasında kayıp ve israfı önlemek için geliştirilen teknolojiler ve yenilikçi uygulamalar gibi konularda bilgilerin öğretim üyeleri tarafından paylaşıldığını kaydeden Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, “Öğrencilere farkındalık oluşturacak, bilgi ve becerilerini artıracak, aynı zamanda gelecek kariyerlerinde kendi işini kurmak isteyenlerin girişimcilik hakkında bilinçlenmelerini sağlayacak bilgiler aktarıldı. Son derece ilgili davranan gençlerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyor, hepsini üniversite öğretimi için Ziraat Fakültemize bekliyoruz” açıklamasında bulundu.