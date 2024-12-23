Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus+ Projesi çerçevesinde Viyana’da gerçekleştirilen kısa dönem bilişim teknolojileri stajını başarıyla tamamladı.

Öğrenciler, uluslararası bir çalışma ortamında mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Tezgiden projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü Erasmus+ VET 2023-1-TR01-KA121-VET-000162904 projesinden bilişim teknolojileri alanında eğitim gören öğrencilerimiz yararlandı. Öğrencilerimizden Sahra Nur Işık, Elif Karakaya ve Melahat Sıla Kaya, Okul Müdür Yardımcımız Gültekin Kadayifci’nin nezaretinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da 15 günlük bir staj programına katıldı. Bu proje, öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, farklı kültürleri tanımaları ve kişisel gelişimlerini desteklemeleri açısından büyük bir fırsat sundu.

Öğrencilerimiz Viyana’da, SC24 Styll GmbH adlı modern bir bilişim işletmesinde yazılım geliştirme, veritabanı yönetimi ve ağ güvenliği gibi alanlarda görev aldılar. İş süreçlerine aktif katılım sağlayarak uluslararası standartlarda iş yapma deneyimi kazandılar. Aynı zamanda takım çalışması, problem çözme ve yabancı dilde iletişim becerilerini de geliştirdiler” diye konuştu.

Öte yandan, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ projesiyle Afyonkarahisar’dan Viyana’ya uzanan eğitim köprüsü, öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak farkındalıklarını artırdı.