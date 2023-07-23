DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi düzenlediği etkinliklerle gençlere heyecan ve adrenalini bir arada yaşatıyor. 160 lise öğrencisi düzenlenen paintball etkinliğinde adrenalin dolu bir gün yaşadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlerin yaz boyunca keyifli vakit geçirmesi için birçok etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün paintball organizasyonuyla gençler, heyecan ve adrenalini bir arada yaşadı. Paintball etkinliğine katılan 160 lise öğrencisi, eğlenceli ve adrenalin dolu bir günü geride bıraktı.