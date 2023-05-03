Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bölge finali, Sinop’ta gerçekleştirildi. Ankara dahil 10 il birincisinin bulunduğu yarışmada Kastamonu’yu Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil etti. Yarışma neticesinde Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Taha Kanbolat bölge birincisi oldu. Kanbolat, elde ettiği başarı sayesinde Türkiye finalinde Kastamonu ve bölgesini temsil etme hakkını kazandı.

Final heyecanını yaşadıklarını söyleyen Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mehmet Doğan, “Peş peşe üçüncü yılda da yeniden finalde olmak bizleri ayrıca sevindirdi. Kendisini tebrik eder, danışman öğretmeni Orhan Çamlıca ve İlhan Şahin başta olmak üzere ailesine ve yetişmesinde emeği geçen bütün hocalarına teşekkür ederiz. Okulumuz ve Kastamonu adına Türkiye finalinde başarılar dileriz” dedi.