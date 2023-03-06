Kastamonu’da bulunan bir lisede Hatay’da konteyner sınıf yapılması için kampanya başlatıldı.

Kastamonu’da bulunan bir lisede Hatay’da konteyner sınıf yapılması için kampanya başlatıldı.

Kastamonu’da bulunan Abdurrahmanpaşa Lisesi okul yönetimi ile Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği yönetim kurulu, düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak Hatay Arsuz’da konteyner sınıf yapmayı istediklerini söyledi. Dernek yönetimi de söz konusu girişimi desteklediklerini ve mezunlar olarak katkı sunacaklarını belirtti.

Bu çerçevede, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerler arasında bulunan Hatay’ın Arsuz ilçesinde konteyner sınıf için bağış kampanyası başlatıldı. Başlangıçta bir konteyner sınıf hedeflenen kampanyada, bağış durumuna göre konteyner sayısının artabileceği ifade edildi.

“Burada bir çocuğumuzun dahi hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize”

Deprem bölgeleri için konteyner sınıf projesi başlattığını söyleyen Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Nurten Ciğerci, “Atatürk’ün çizdiği uygarlık yolundan hiç sapmayan büyük lisemiz gereğini yapacaktır. Bu bağış kampanyasına katılım değerli olup, miktarın hiç önemi yoktur. Burada bir çocuğumuzun dahi hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize. Lisemiz mezun ve mensuplarına çağrıda bulunuyor, 15 Mart tarihine kadar kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz” dedi.