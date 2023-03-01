Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İspanya’daki Erasmus+ stajlarını başarıyla tamamlayarak Rize’ye döndü.

Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İspanya’daki Erasmus+ stajlarını başarıyla tamamlayarak Rize’ye döndü.

Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İspanya’da ki stajlarını tamamlayarak Rize’ye döndüler. 6 öğrencinin bulunduğu stajla ilgili yapılan açıklamada, “Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonumuz çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteğiyle yürütülmekte olan 2021-1-TR01-K121-VET-000009461 numaralı akreditasyon projemiz çerçevesinde 6-25 Şubat 2023 tarihlerinde İspanya’nın Valencia kentinde bulunan 6 öğrencimiz stajlarını başarıyla tamamlayarak yurda döndüler. Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım alanında eğitimlerine devam eden 6 öğrencimiz okuldaki proje sorumlusu öğretmenleri Emel Bodur refakatinde gittikleri Valencia kentinden alan öğretmenleri Mert Ulusoy refakatinde geri döndüler. Valencia’daki Dédalo Aviacin adlı hava araçları bakım şirketinde verimli bir staj dönemi geçiren öğrencilerimiz böylece meslek hayatları için bir Avrupa kentinde önemli bir tecrübe kazanmış olmanın yanında yabancı dil becerilerini de geliştirme şansı buldular” ifadeleri yer aldı.