Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrenci ve öğretmenleri için atölye oluşturulacak.

Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrenci ve öğretmenleri için atölye oluşturulacak.

Öğrenciler atölyede alacakları eğitimlerle hem yeni ürünler geliştirecek hem de nitelikli iş gücüne katılım sağlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okulu ziyaret ederek atölye kurma çalışmaları ve üretilmesi planlanan ürünlere yönelik bilgi aldı.

Okul Müdürü Tuncay Baral, okul idarecileri ve alan öğretmenleri ile bir araya gelen Aslan, yeni kurulacak atölyenin detayları ile bu çerçevede planlanan üretim faaliyetleri hakkında alan öğretmenleri ile görüş alışverişinde bulundu. Baral, atölyede ilk etapta artizan çikolata, şeker hamuru ile modelleme, izomalt şekerden modelleme, kahve ve sunum alanlarında kurslar açılacağını, bu alanlarda yeni ürün geliştirme ve ticarileştirme çalışmalarının da yürütüleceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla mesleki eğitim alanında çok önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise "Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda biz de Sivas’ta çok önemli adımlar atıyoruz. Okullarımızı mesleki eğitimin yanı sıra üreten ve ürün geliştiren bir yapıya dönüştürürken nitelikli, bilgili, çağın gereklilikleri ile donanmış nesillerin yetişmesi için büyük bir altyapı oluşturuyor, ilimizin ve ülkemizin eğitim temelli kalkınmasına önemli katkılar sağlıyoruz. Okulumuza kazandırmayı planladığımız bu atölyemizle de sektörde yeni gelişmelere öncülük edecek, girişimcilik ruhunu geliştirecek, öğrencilerimizin bilgi ve tecrübelerini arttıracağız. Öğrencilerimiz, bu atölyede alacakları uygulamalı eğitimlerle hem yeni ürünler geliştirecek hem kazanç elde edecek hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katılım sağlayacaklar" dedi.