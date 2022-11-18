Kütahya’nın Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin 9, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için Ankara’ya teknik gezi düzenlendi.

Kütahya’nın Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin 9, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için Ankara’ya teknik gezi düzenlendi.

Ankara gezisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İsmail Aydın, ”Okulumuz bu yıl bir kültürel ve iki üniversite tanıtımı olmak üzere üç gezi düzenledi. Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunda önemli yeri olan 1. ve 2. Meclis binalarını gören öğrencilerimiz, kısa zamanda ülkenin ne kadar hızlı geliştiğini gözlemlediler. Üçüncü meclisin büyüklüğünü ve modern görünüşünü gördüklerinde ülkemizin nereden nereye geldiğini kitaplardan anladıklarından daha somut ve hızlı anlamış oldular. Öğrencilerimizin isteği üzerine askerlerin nöbet değişim törenleri iki kez izlendi ve öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Ankara gezisine katılan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Gezinin yapılmasında maddi ve manevi katkı sunan İlçe Kaymakamımız İsmail Tosun’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci’ ye ve Hisarcık Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Akın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.