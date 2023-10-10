Kayseri’de çeşitli liselerde öğrenim gören öğrenciler; Erciyes Üniversitesi’ni (ERÜ) ziyaret ederek, yetkililerden üniversite hakkında bilgiler aldı. Ziyaretlerinde öğrenciler Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile de bir araya da gelerek, merak ettikleri soruları sordular.

Osman Ulubaş Fen Lisesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi ve Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler ERÜ’yü ziyaret etti. ERÜ ziyaretlerinde ilk olarak öğrenciler Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, AR-GE Park, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Astronomi Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. ERÜ Kampüsünü ziyaret eden öğrenciler, yetkililerden öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında da detaylı bilgi aldılar. Kampüs ziyaretlerinin ardından öğrenciler, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Rektörlük makamında bir araya geldiler. Ziyarette öğrenciler ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Altun, üniversite hakkında öğrencilere bilgiler vererek, merak ettikleri soruları yanıtladı. Ziyaret programından dolayı mutluluklarını dile getiren öğrencilerde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretin sonunda öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektiren Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.