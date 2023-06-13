Sivas Gürün ilçesinde meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli scooter saatte 30 kilometre hız yapabilirken tek dolumla 1 saat sürüş keyfi sağlıyor.

Sivas Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı öğretmenleri ve öğrencileri kendi imkanlarıyla elektrikli scooter geliştirdi. Üretilen scooter saatte 30 kilometre hız ve 35 kilometre menzil sunarken 100 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Adını ise ilçeden geçen Tohma çayından alan scooterın şarjı güneş paneli sayesinde doldurulabiliyor.

“Sürücü ve motor haricinde tamamıyla kendi meslek lisemizin üretimidir”

Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Öğretmeni Murat Yavan, sürücü ve motor haricinde tamamıyla kendi meslek lisesi üretimi olduğunu ifade ederek, “ Tohma’nın ilk fikrin, düşündüğümüzde bölüm şefimiz ile beraber desteklerini alabilmek için Kaymakam beyin yanına gittik. Kendisinin bize büyük desteği oldu. İlk başta Tohma’yı bilgisayar ortamında çizime başladık. Bir kaç scooterın özelliklerini aldık. Böyle bir tasarım yaptık. Çizimimiz bittikten sonra Metal Atölyesi bölümündeki Mehmet Semiz hocamızın yardımına başvurduk. Birkaç değişiklik yaptıktan sonra scooterımız tasarım açısından hazır hale geldi. Normal segment bir scooter. Diğer scooterlerden pek bir farkı yok. Arsa süspansiyon dışında. En önemli etmenimiz motorumuz. Fırçasız dc bir motor kullandık. Hap motor, 36 volt 350 watt gücünde. Daha sonra bunu sürücümüze bağladık. Sürücü ve motor haricinde tamamıyla kendi meslek lisemizin üretimidir.