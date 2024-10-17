Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.sınıf öğrencileri, Düzce Üniversitesi İşletme, Fen ve Edebiyat, Eğitim ve İlahiyat Fakültesi’ni ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi’nin eğitim öğretim hayatını, kampüs yaşamını, fakülteleri ve ortak alanlarını yakından tanıma fırsatı yakaladı. İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü personeli Erdal Çelik, öğrencilere fakülteler hakkında genel bilgiler verdi. Kampüs yaşamı, sportif faaliyetler, bilimsel ve teknolojik alandaki başarılar, kaliteli akademik kadro, yemek ve ulaşım imkanları ile öğrencilerin sosyalleşebileceği faaliyetler hakkında önemli bilgiler sunan Erdal Çelik, öğrencilere meslek ve üniversite tercihi yaparken kendilerini tanıyarak en uygun mesleği seçmeleri konusunda tavsiyeler verdi.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozdemir ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Demirel tarafından yapılan İşletme Fakültesi tanıtımında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Demirel, öğrencilere “Fakültemizin asıl amacı kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına yönetici yetiştirmektir. Bu doğrultuda mezunlarımız birçok kurum ve kuruluşta iş bulabiliyorlar” ifadesinde bulunarak bölümlerimizin iş alanlarından bahsetti.

Birçok bölümde isteğe bağlı hazırlık sınıfı olduğunu ve donanımlı kadrosuyla pahalı İngilizce kurslarının karşısında öğrencilere büyük bir fırsat sağladığını vurgulayan Demirel, “Fakültemizin ve Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık. Dilediğiniz zaman ziyaret edebilir ve bizlere soru sorabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Arş. Gör. Zehra İşbilir eşliğinde, fakülte amfilerini ve laboratuvarlarını gezen öğrenciler bilimsel çalışmaları ve amfide ders görme fırsatına sahip oldu.

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Arş. Gör. Duygu Dönmez eşliğinde Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Gümüş Böke eşliğinde ise İlahiyat Fakültesi’ni gezen öğrenciler; dersler, sınav dönemleri, İngilizce ve Arapça hazırlık sınıfları, çift ana dal ve yan dal programları hakkında bilgi edindi.

Son olarak İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü personeli Erdal Çelik’in anlatımıyla Düzce Üniversitesi Merkez Kütüphanesini ve İşkur Genç Ofisini gezen 48 öğrenci, üniversitenin öğrencilere tanıdığı imkanları öğrendi.