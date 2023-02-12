Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yardım Toplama Merkezi ile Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yardım Toplama Merkezi ile Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere vatandaşlar tarafından yapılan ayni yardımların toplandığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Yardım Toplama Merkezini, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile birlikte ziyaret eden Vali Mehmet Makas, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, gönüllüler ile sohbet etti ve kolaylıklar diledi.

Vali Makas, devam eden yardım toplama kampanyasına büyük bir ilgi gösteren ve destek veren tüm Erzincanlılara teşekkür etti.

Vali Mehmet Makas daha sonra Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde depremzede vatandaşlar için soba üretimi yapılan atölyeleri ziyaret etti.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün de eşlik ettiği ziyarette Vali, lisedeki metal bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından depremzede vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sobaların üretildiği atölyede incelemelerde bulundu.

Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Vali Makas, çalışmalar hakkında bilgi alarak, işlerinde kolaylıklar diledi.