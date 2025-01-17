Tepebaşı Belediyesi tarafından Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine enerji etkin binaları tanıtılarak, enerji yönetimi eğitimi verildi.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine enerji yönetimi eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere “Enerji nedir? Enerji kaynakları, yeşil enerji, enerji tasarrufu ve verimlilik için neler yapabiliriz?” gibi konular anlatıldı. Eğitimin ardından ise öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi enerji etkin binalarına gerçekleştirilen teknik gezi ile çevre dostu çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. Öğrenciler ilk olarak çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü bina uygulamalarına uluslararası alanda verilen LEED sertifikasını Türkiye’de altın puan değerlendirmesi ile alan ilk kamu binası olan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’ni gezerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Türkiye’de ilk ve tek akıllı şehir projesi olan Remourban’ın uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü’nde yer alan birimleri inceledi. Son olarak öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasını ziyaret etti. Öğrenciler burada ise 95 kW sözleşme gücüne sahip çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) görme fırsatı bulurken termal kamera kullanılarak paneller üzerinde "hotspot" tespiti, arıza tespiti ve bakım süreçleri ile ilgili de bilgi aldı.