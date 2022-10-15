Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi Engellilerle Dayanışma Kulübü, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Farkındalık Günü dolayısıyla öğrenciler 5 dakikalığına görme engelli oldu.

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi Engellilerle Dayanışma Kulübü, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Farkındalık Günü dolayısıyla öğrenciler 5 dakikalığına görme engelli oldu.

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi’nde 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik esnasında öğrencilerin gözleri siyah kuşaklarla bağlanarak, görüş açıları tamamen kapatıldı ve ellerindeki bastonlarla 5 dakika okul bahçesinde yürüyüş yaptı. Etkinlik, okuldaki öğretmenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanırken, okul öğretmenlerinden Süleyman Şahin, öğrencilere beyaz bastonun öneminden ve görme engellilerin erişilebilirliğinden bahseden bilgiler verdi.