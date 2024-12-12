Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Servetiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine jandarma ekipleri tarafından; aile, kadına yönelik şiddetle mücadele ve uyuşturucuya karşı bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde operasyonların yanı sıra eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Bu çerçevede Hendek Servetiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince KADES Uygulaması tanıtımı, aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet türleri, KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları, vücuda etkileri ile uyuşturucuyla mücadele uygulamasının (UYUMA) nasıl kullanıldığı konularında eğitim verildi.