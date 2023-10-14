Erzincan’da lise müdürleri ile genel değerlendirme ve akademik başarıyı arttırma toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında Mustafa Doğan Anadolu Lisesinde yapılan toplantıya ortaöğretimden sorumlu Şube Müdürü Hasan Güneş, ortaöğretim şubesine bağlı lise müdürleri ve din öğretimi şubesine bağlı lise müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, değerler eğitimi, millî, manevi ve ahlaki hassasiyetlerin her şeyin ötesinde olduğunu akademik başarının ve diğer tüm eğitim unsurlarının bu süreçten sonra gelen gerçeklikler olduğunu ifade etti.

Toplantıda ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişen hususlar, destekleme ve yetiştirme kursları, 2023 yılında okulların üniversiteye yerleşmedeki genel başarı durumları, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılım ve geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca lise müdürleri ile periyodik olarak bir araya gelinmesi kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, bugüne kadar şehrin eğitimine önemli katkılar sağlayan okul müdürlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.