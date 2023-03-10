Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında lise müdürleri ile eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında durum değerlendirmesi ve planlama çalışmalarının ele alındığı toplantıda; okulların eğitim-öğretim durumu, okullarda yapılan bakım, onarım, güçlendirme çalışmaları, deprem bölgesinden Erzincan’a gelen öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında yapılan değişiklikler ve bu istikâmette yapılacak çalışmalar, Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) ile ilgili yapılan çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yardımcı kaynaklardan öğrencilerin faydalandırılması, DYK kursları, eğitim-öğretimde kaliteyi ve verimliliği arttırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan faaliyet ve etkinlikler, veliler ile okullarımız arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, TUBİTAK, TEKNOFEST, E-twinning çalışmaları ile ilgili dikkat edilecek konular ele alındı.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün toplantı öncesinde deprem bölgesinden Erzincan’a gelen öğrencilerle ilgili olarak tüm okulların, okul idarecilerin, öğretmen, öğrenci ve velilerin ihtiyaçların giderilmesi konusunda yapmış olduğu özverili çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı’nda yer alan başlıkların okullarda uygulanmasını hatırlatan Gün, okul ve kurumların deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmaları, afet ve risk yönetimleri için gerekli hazırlık ve planlamaları yapmaları, fiziki mekânların bu istikâmette düzenlenmesi, eşyaların sabitlenmesi ve öğrencilerle mutlaka tatbikatlar yapılması, toplanma alanlarının tüm paydaşlar tarafından görünür şekilde kurgulanmasının önemine değindi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında yapılan zorunlu değişikliğe vurgu yapan Gün, okulların yeni duruma göre hazırlık ve planlamalarını gözden geçirmelerini, öğrencileri bu yönde motive etmelerini tavsiye etti. Gün, okullarımızda yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımlara gerekli özenin gösterilmesini hatırlatarak Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformları EBA,ÖDS, MatemaTİK gibi uygulamaları yoğun bir şekilde kullanmalarının önemini vurguladı.

Sırası ile diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından katılımcıların görüş ve talepleri ile toplantıya devam edildi. Toplantı eğitim öğretim yılının veli, öğretmen, tüm eğitim camiası ve tüm eğitim paydaşlarına hayırlı olması dilekleri sunularak sona erdi.