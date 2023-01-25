Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, öğrencileri aileleriyle birlikte sinema etkinliğinde bir araya getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, öğrencileri aileleriyle birlikte sinema etkinliğinde bir araya getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilere ve mezun gençlere yönelik ders ve sınav destek programları, milli manevi eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri çeşitli kültürel aktivitelerini de sürdürüyor. Gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen çalışmalar yürüten Lise Medeniyet Akademileri, öğrencileri aileleriyle birlikte sinema etkinliğinde bir araya getirdi. Baba-oğul ve anne-kız şeklinde iki seanstan oluşan etkinlikte, “Buğday Tanesi” filmi izlendi. Etkinlikle öğrencilerin aile bağlarının kuvvetlenmesine, aileleriyle birlikte vakit geçirmelerine katkı sağlamak hedeflerken; anne ve babaların Lise Medeniyet Akademileri’ni yakından tanıma fırsatı bulması sağlandı. Lise Medeniyet Akademileri’nin gençlere her türlü imkanı sağladığını, ders destek faaliyetlerinin haricinde etkinlik ve atölyelerle de gençlerin kendilerini geliştirmeleri için çok verimli bir ortam oluşturduğunu belirten aileler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.