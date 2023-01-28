İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından her yıl kış aylarında düzenlenen Lise Kış Akademisi, bu sene beşinci kez öğrencilerle buluştu. Akademi sayesinde lise öğrencileri, üniversite ortamında hem uygulamalı hem de yüz yüze eğitimler aldı. 19 farklı ders olanağının sunulduğu programa 200’ün üzerinde öğrenci katılım sağladı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından her yıl kış aylarında düzenlenen Lise Kış Akademisi, bu sene beşinci kez öğrencilerle buluştu. Akademi sayesinde lise öğrencileri, üniversite ortamında hem uygulamalı hem de yüz yüze eğitimler aldı. 19 farklı ders olanağının sunulduğu programa 200’ün üzerinde öğrenci katılım sağladı.
23-27 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde yüz yüze gerçekleştirilen Lise Kış Akademisi programı, İstanbul’daki lise öğrencilerini ağırladı. 5 gün süren akademide öğrencilerin kişisel gelişim ve mesleki ilgi alanlarına yönelik farkındalık oluşturarak, gelişimlerine katkı sağlandı ve kariyer planlarına destek verildi.
Sömestr tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiler
Lise 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine özel olarak hazırlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lise Kış Akademisi, bu sene 5’inci kez düzenlendi. Lise öğrencilerini üniversite ortamındaki eğitimler ile tanıştıran program, tamamen ücretsiz olarak öğrencilere sunuldu. 19 farklı ders olanağının yer aldığı programda, okulları sömestr tatiline giren öğrenciler tatillerini daha verimli geçirdi. Uygulamalı derslerin, atölyelerin ve yüz yüze eğitimlerin yer aldığı programda ders başlıkları ise şu şekilde:
"Uygulamalı siber güvenlik atölyesi
Uçak mühendisliği ve tasarım atölyesi
Temel elektrik ve temel elektronik laboratuvar atölyesi
Senaryo yazım atölyesi
Mimari strüktür atölyesi
Mesleklerin geleceği atölyesi
Makarna atölyesi
Havacılık atölyesi
Endüstriyel otomasyon sistemi uygulamaları ve siber güvenlik analizleri atölyesi
Diş hekimliğinde üç boyutlu çene modeli yapım atölyesi
Blockchaın atölyesi
Bilgisayar programlamanın abc’si
Sanat terapisi ile kendini keşfetme ve anlamlandırma atölyesi
Robotik teknolojisi ve uygulama atölyesi
Ekonomi ve finans atölyesi
Liderlik atölyesi
Dijital reklam tasarımı atölyesi
E-ticarete giriş atölyesi
Etkili iletişim ve beden dili atölyesi".
Öğrencilerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmeleri amaçlandı
Çağa ayak uyduran, nitelikli ve uluslararası eğitim anlayışının benimsendiği İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Lise Kış Akademisi eğitimleri yoğun ilgi ile karşılandı. Öğrencilerin, gelecekte çalışmalarını sürdürebilecekleri alanları seçmelerinde ve iyi bir kariyer planı oluşturmalarında yardımcı olan akademi, aynı zamanda yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine de imkan sağladı. Lise Kış Akademisi eğitimleri öğrenciler için aynı zamanda doğru kariyer ve meslek seçimi yapmak için yol gösterici oldu.
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