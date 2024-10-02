Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi ile Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) arasında işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile birlikte yarım kalan lise eğitimi tamamlamak isteyen esnaf çocukları için yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

Herhangi bir sebeple lise eğitimini tamamlamamış öğrencilerin mezuniyet belgesi alması için fırsat sunan Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi, yeni bir işbirliği protokolüne daha imza attı. Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) ile imzalanan protokol ile birlikte herhangi bir sebeple eğitimine devam etmemiş 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri Pusula Akşam Lisesi ile eğitimlerini tamamlayıp mezun olacak. Yakınları Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi’nde eğitim almak isteyen SESOB üyeleri, yüzde 20 oranında indirimden yararlanabilecek.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi Müdür Yardımcısı Seçil Üngör, “Bu protokol sayesinde esnaflarımızın çocukları, eğitim hayatlarına daha kolay bir şekilde devam edebilecekler. Protokol ile sağlanan indirimden; lise eğitiminden tasdikname ile ayrılmış, açık öğretim lisesine kayıtlı, ortaokuldan sonra liseye hiç başlamamış, herhangi bir sebeple eğitimine devam etmemiş, en az iki kere sınıf tekrarı yapmış ve 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri faydalanabilecek. İndirim kampanyası 01 Haziran 2025 tarihine kadar sürecek” ifadelerine yer verdi.

İmzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti ifade eden SESOB Başkanı Hakan Demirgil ise teşekkür ederek, “Esnaflarımızın ve çocuklarının her zaman mesleklerinin yansıra eğitimlerine de önem vermelerini arzuluyoruz. Protokolümüzün esnaf teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.