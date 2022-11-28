Çevrim içi gerçekleşen toplantıda enstitü ve üniversiteye yönelik bilgilendirme yapılırken bu toplantıların düzenli hale getirilmesine karar verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde kadrosu bulunup Yükseköğretim Kanunu’nun 35’inci maddesi ile farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam eden araştırma görevlilerine yönelik çevrim içi toplantı yapıldı. Toplantıya Rektör Beydemir’in yanı sıra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Adem Sarıhan ve Doç. Dr. Serpil Menteşe katılım gösterdi.

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