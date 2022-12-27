Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bahar yılı başvuru takvimi özel kontenjanlarla yayımlandı.

Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bahar yılı başvuru takvimi özel kontenjanlarla yayımlandı.

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü gereğince bu yıl ilk kez öğretmenlere ve adliye çalışanlarına özgü kontenjanların da yer aldığı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 bahar yarıyılı başvuru takvimi yayımlandı. 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrim içi alınacak normal başvurular ve yatay geçiş başvuruları sonucunda yerleşmeye hak kazanan adaylar 9 Ocak 2023’te ilan edilecek.

14 tezli yüksek lisans ve 6 doktora programı için çıkılan çağrı dahilinde toplamda 284 kontenjan açıklandı. Tezli yüksek lisans programları için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına 167 kontenjan ayrılırken uluslararası öğrencilere 33, yatay geçişe ise 19 kontenjan ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik tezli yüksek lisans kontenjanlarının 25’i Bayburt Millî Eğitim Müdürlüğü personeline, 3’ü şehit ve gazi yakınlarına, 16’sı Millî Sporculara ve 5’i Adliye personeline özgü belirlendi. Doktora programları içinse Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için 39, uluslararası öğrenciler için 18, yatay geçiş için 8 kontenjan listeye eklendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik doktora programları kontenjanları içinde Bayburt Millî Eğitim Müdürlüğüne 1, şehit ve gazi yakınlarına 2, Millî Sporculara 17 kontenjan tahsis edildi.

İlanda, mülakat gerektiren bazı Tezli Yüksek Lisans programları ile tüm doktora programları için mülakatlara çağrılacak adayların 2 Ocak 2023’te ilan edileceği belirtilirken, mülakatlarınsa 4 Ocak 2023’te gerçekleşeceği bildirildi. İlanda ayrıca boş kalan kontenjanlara başvuru için 25-30 Ocak 2023 tarihleri arasını kapsayan bir takvim paylaşıldı.

İlklere sahne olan başvuru takviminin nitelikli akademi vizyonu ve amaçlar için ortaklıklar hedefi çerçevesinde anlamına değinen Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, kamu personelinin akademik sermayesini güçlendirecek lisansüstü eğitim imkanlarının kamu hizmetlerinde bir çığır açacağını söyledi. Lisansüstü eğitimin yalnızca akademisyenlere özgü bir kademe olduğu algısını birlikte aşmak üzere kurumsal iş birlikleri geliştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Kul, bir sonraki çağrıda, kısa süre önce Bayburt Valiliği ile yapılan protokol gereğince Valilik personeline özgü kontenjanlara yer vereceklerini söyledi. Doç. Dr. Kul, kontenjanlara başvuracak olan adaylara başarı dileklerini iletirken, mevcut iş birliklerinin hayırlara vesile olması temennisini de paylaştı.