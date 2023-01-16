Atatürk Üniversitesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü program başvuruları devam ediyor.

Atatürk Üniversitesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü program başvuruları devam ediyor.

Lisansüstü programlarıyla alanlarında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam eden Atatürk Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular 20 Ocak 2023 tarihine kadar devam ediyor.

Nitelikli ön lisans ve lisans eğitiminin yanında lisansüstü eğitim alanında da başarıyla akademik faaliyetlerini sürdüren Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin açtığı ufukla çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında erdemli bilim insanı ve araştırmacılar yetiştirmeyi misyon edinen bir anlayışla yeni bir döneme hazırlandıklarını aktardı.

Lisansüstü Eğitimde de Atatürk Üniversitesi Öncü Konumunda

Günümüz iş dünyasında, çeşitli alanlarda yetişmiş insan kaynağı bulmanın önemli bir ihtiyaç haline geldiğini aktaran Rektör Çomaklı: “Çağdaş bir lisansüstü eğitim, bireylerin rekabet ortamının yoğun bir şekilde yaşandığı iş hayatında daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalar, özellikle yeni mezun veya iş tecrübesi yetersiz adayların işe girişlerinde lisansüstünün önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Atatürk Üniversitesi de bu çerçevesinde ülke yükseköğretiminde önemli bir yer edinmiş durumda. Bugüne kadar ihtiyaç duyulan her alana yönelik donanımlı bireyler yetiştiren üniversitemiz, bundan sonraki süreçte de bünyesinde barındırdığı; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar Kış Sporları ve Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitülerimiz aracılığıyla öğrencilerimize nitelik katarak ülkemize olan sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yüksek lisans programlarında temel amacın bireye uzmanlaşacağı alanda ‘ne’ yerine ‘nasıl’ sorusunu sordurabilmek olduğunu, bu çerçevesinde ise programların sürekli güncellenerek çağa ayak uyduran bir model ile çalışmalara devam edildiğini vurgulayan Çomaklı, adayların başvuru sırasında ve sonrasında sorun yaşamamaları için yayınlanan başvuru kılavuzunu ve duyuruları takip etmelerinin faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Güzel Sanatlar Enstitüsünün uygulamalı olarak yapacağı yeterlik sınavının 23 Ocak 2023 tarihinde, diğer başvuruların ise 09-20 Ocak 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacağı lisansüstü başvurularla ilgili diğer bilgilere ulaşmak için:

https://birimler.atauni.edu.tr/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/lisansustu-programlar/