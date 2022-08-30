Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı Malatya’da lisanslı deponun yapılmasıyla birlikte depoda muhafaza edilen ürün miktarı her geçen gün artıyor ve üreticiye büyük katkı sağlıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı Malatya’da lisanslı deponun yapılmasıyla birlikte depoda muhafaza edilen ürün miktarı her geçen gün artıyor ve üreticiye büyük katkı sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve yapımı tamamlanan kuru kayısı lisanslı depodaki çalışmaları yerinde inceleyen Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak üreticilerle sohbet etti.

“Bu yıl ulusal ve uluslararası piyasalarda kuru kayısı fiyatları üreticiyi güldürecek düzeyde”

Lisanslı depoculuğunun, kuru kayısı ticaretinde üretici lehine fiyat istikrarı sağladığını belirten Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, “2021 yılında faaliyete başlayan kuru kayısı lisanslı depomuz bu anlamda kuru kayısı alanında dünyada ilk olma özelliğini de taşımaktadır. Bu yıl gerek dünyada gerekse ulusal piyasalarda kuru kayısı fiyatları üreticiyi güldürecek düzeyde gidiyor. Bu yıl lisanslı depomuzun da sunduğu depolama imkanları ile üreticilerimiz çok önemli gelirler elde edecekler. Lisanslı depo kayısı ticaretinde üretici lehine fiyat istikrarına önemli katkılar sağlıyor. Lisanslı depomuza üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermeleri bizleri oldukça memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın dünyanın en önemli kuru kayısı üretim merkezi olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Malatya dünyadaki en önemli kuru kayısı üretim merkezi. Kayısı üretim merkezi olmasıyla marka değerini Avrupa coğrafi işaret kayısı belgesi almış durumda. Malatya’da toplamda 85 bin hektar alanda kayısı yetiştiriyoruz, 9 milyon kök ağacımız var, 8 milyon ağaçtan da verim alıyoruz. Yıllık ortalama 500-700 bin ton arasında yaş kayısı her yıl değişmekle beraber 100 bin ton da kuru kayısı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunda yüzde 90’nı dünyanın 115 ülkesine ve dört bir tarafına ihracat ediyoruz. Bu kadar önemli ve kıymetli ürünü lisanslı depomuz sağlık açısından iyi ürünlerini depolaması olmayan kayısılarını lisanslı depoya getiriyoruz. Bu projeyi hayatta geçiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.