Muğla’nın Marmaris ile Datça arasında yer alan Lindos koyunda çinde 2 kişinin bulunduğu 12 metre uzunluğundaki tekne motor arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça Lindos koyu açıklarında içinde 2 kişi bulunan ve 12 metre uzunluğundaki tekne motor arızası sonrası açık denizde sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM-2 (can kurtarma) botuna yedeklenen 12 metre uzunluğundaki tekne Marmaris’teki özel bir marinaya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.