Gaziantep’te bir vatandaşın milyonluk çantasını çalıp kaçan şahıs, linç edilmekten son anda kurtuldu. Kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, polise yakalandı.

Gaziantep’te bir vatandaşın milyonluk çantasını çalıp kaçan şahıs, linç edilmekten son anda kurtuldu. Kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, polise yakalandı.

Şahinbey’e bağlı Emek Mahallesi’ndeki bir otoparkta, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın içerisinde 1 milyon 95 bin TL olan çantasını alan şahıs, olay yeri yakınlarında kendisini bekleyen motosiklete doğru kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar ise hızla şahsın peşinden koşmaya başladı. Son anda motosiklete binmeyi başaran şahıs, peşinden koşan vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu.

Olay yerine gelen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şahsın S.A. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla linç olmaktan son anda kurtulan kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Toplamda 1 milyon 90 bin TL para bulunan çantayı çaldığı tespit edilen S.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.