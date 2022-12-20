Türkiye’de 800 bin ton limon üretiminin yapıldığı Mersin’de depoluk limon cinsi tescilli ürün lamasın yoğun hasat dönemine start verildi.

Limonun başkenti olarak bilinen Erdemli ilçesinde Vali Ali Hamza Pehlivan da eline makası alarak hasada katılıp küfe taşıyarak, yoğun hasat dönemini başlattı.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’in Erdemli ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olan limonda erkenci cins mayerden sonra depoluk olan ilçenin coğrafi tescilli ürünü lamasın da yoğun hasadı için start verildi. Ülkedeki limon üretiminin yüzde 55’inin, lamas cinsinde ise yüzde 65’inin yapıldığı Erdemli’de bu sene ortalama 800 bin ton ürün beklendiği belirtildi. Hem iç piyasaya hem de ihracata giden lamas limonunun ülke ekonomisine de önemli miktarda döviz getirisi sağladığı ifade edilirken, bahçede 7-8 TL civarında alıcı bulması üreticisinin yüzünü güldürdü. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yoğun hasat dönemi nedeniyle eline makası aldı, işçilerle hasat yaptı. Hasat sonrası işçilerle birlikte küfe de taşıyan Vali Pehlivan, üretim ile ilgili bilgi verdi.

Limonun başkenti Erdemli’de hasatta olduklarını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Çiftçilerimizle birlikte lamas limonunun hasadını gerçekleştirdik. Mersin ilimiz narenciyenin başkenti, Erdemli ilçemiz de limonun başkenti. Özellikle de lamas limonu limon türleri içerisinde gerçekten kalitesiyle ön plana çıkan bir ürün. Bu ürün Erdemli ilçemizde ezelden beri yetişiyor. 2019 yılında coğrafi tescili de Erdemli ilçemiz adına alınmış durumda. Erdemli’de limon bir sektör haline gelmiş durumda. Burada çiftçilerimiz üreticilerimiz ve bu işi pazarlama anlamında aracılık eden firmalar ihracata kadar konu eden bu işle iştigal eden şirketler bir bütün halinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın sağlamış olduğu destekten de faydalanmak suretiyle sektörü bu seviyeye getirmiş durumdalar. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Ürünün yetişmesinden pazara ulaşmasına kadar bütün süreçleri takip ediyoruz" dedi.

Rakamsal olarak dünya üzerinde üretilen narenciyenin 5 ila 5.5 milyon tonunun Türkiye’de yetiştiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Ülkemizde yetişen narenciyenin yüzde 25’i de Mersin ilimizde yetişiyor. Bu bağlamda limon için ayrı bir parantez açmak gerekirse Türkiye genelinde yaklaşık 1.5 milyon ton limon yetişirken, bunun 800 bin tonun üstünde rekolte de yine ilimizde, yani bu da yüzde 55’ine tekabül ediyor. Lamas limonu için ifade edecek olursak, üretimin yüzde 65’i ilimizde ve Erdemli ilçemizde yetişiyor. Ziyadesiyle önemli hem çiftçilerimiz, üreticilerimiz için, ilimizin ekonomisi için, hem ülkemizin ekonomisi için çok önemli bir ürün, tabi emek gerektiren bir ürün" ifadelerini kullandı.