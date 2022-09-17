Türkiye’de limon üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı Mersin Erdemli’de hasat başlarken, bu yıl yaklaşık 500 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Dalında alınan limonun bu yıl 7-8 TL bandında satılması üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’de limon üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı Mersin Erdemli’de hasat başlarken, bu yıl yaklaşık 500 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Dalında alınan limonun bu yıl 7-8 TL bandında satılması üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’in Erdemli ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olan limonun erkenci cinsi mayer de hasat başladı. Ülkedeki limon üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı Erdemli’de bu senede ortalama 500 bin ton ürün beklenirken, geçen yılın aksine be sene fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Mayer cinsi limon bu sene dalında 7-8 TL’den satılmaya başlandı. Hem iç piyasaya hem de ihracata giden limon ülke ekonomisine de önemli miktarda döviz getirisi sağlıyor. Limonun ilçede başlıca bir geçim kaynağı olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’nin limonun başkenti olduğunu kaydetti.

Erdemli’ye limonun başkenti deniyor, isabetli bir tespit"

Yeni hasat sezonunun bereket ve bol kazanç getirmesini dileyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu," Bizim insanımız ekmeğini taştan çıkaran insanlar, dolayısıyla kazancı bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü insanlarımız ailelerini geçindirdiği gibi ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sunuyorlar. Çünkü bizim ürettiğimiz tüm ürünler, yurt dışı pazarıyla buluşuyor, çok ciddi bir döviz kazandırıyor. Üreticilerimize kolaylıklar diliyoruz, bereketli ve bol kazanç temenni ediyoruz” dedi.

Üretim ile ilgili de bilgi veren Başkan Tollu,“ Erdemli için limonun başkenti deniyor ve isabetli bir tespit. Çünkü ülkede üretimin yüzde 65’ini Erdemli karşılıyor. Dolayısıyla ülke ekonomisine ve aile bütçelerine, insanlarımızın aile bütçesine çok ciddi katkısı söz konusu. Şu anda 500 bin tona yakın bir hasat bekleniyor Erdemlimizde. Fiyatlarda bu sene iyi inşallah daha da iyi olmasını temenni ediyoruz. Dalda şuanda limonumuz 7,8 lira civarında. İnşallah daha da artar. Fiyatların yüksek olması demek insanlarımızın üreteceğinin en büyük göstergesi" diye konuştu.

"Çok şükür yüzümüz gülüyor artık"

Geçimlerini narenciyeden çıkardıklarını aktaran üretici Mehmet Keskin," Geçimimiz komple limona bağlı. Bu sezon fiyatlar normal. Dalda 7-8 lira civarında. Türkiye’nin başkenti diye andığımız Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşamaktan gurur duyuyoruz. Geçen yıla nazaran girdilerin de biraz pahalı olmasında rağmen çok şükür limon iyi fiyatlarda. Çok şükür yüzümüz biraz gülüyor artık. Narenciye üreticisi olarak iyi durumdayız" şeklinde konuştu.

Limon bahçesinde hasatta çalışan tarım işçilerden Fatma Karaboğa ise “Aile bütçemizin gelirinin yüzde 80’ini limondan sağlıyoruz. Çocuklarımızı bu şekilde okutup geçimimizi buradan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.