Adana’nın Kozan ilçesinde dalından taze taze dalından toplanan limon, çilek ve kividen sonra lavanta ile de organik dondurma yapıldı, yoğun talep almaya başladı.

Kozan’a özgü lezzeti ile her yıl yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmada bölgede yetişen limon, çilek, kividen sonra lavanta da kullanılmaya başlandı. Dondurma üreticilerinin bölge de yetişen lezzetleri organik dondurmaya dönüştürerek hem kendi ekonomilerine hem de bölge ekonomisine destek sağladığı belirtildi. Yoğun talep gören ve siparişlere yetişemediklerini aktaran Neşet Yavuz bu yıl ilk kez lavanta dondurması üretiminin de başladığını kaydetti.

Limon dondurmasının Kozan’a özgü bir lezzet olduğuna değinen Neşet Yavuz, “Ata dedelerimizden kalan lezzet üretimini sürdürüyorum. Bölgeye özgü bir lezzet içi organik olan bir dondurma. Talep günlük bir ton üretimi geçti. İlk etapta perakende olarak satıyorduk şimdi illere ve çevre ilçelerden talep var. Hatay, Maraş, Mersin Tarsus’tan yoğun talep görüyoruz. Siparişlere yetişemiyoruz. Bu yıl çilek, kivi talep görüyordu ilk kez lavanta dondurması üretimini de başladık. Kadınlarımız Feke ilçemizde üretiyor, tapan bölgesinde yoğun ilgi görüyor. Maraş dondurmamız marka ve popüler ama şimdi bizde Maraş’a bu lezzetimizi limon dondurmamızı yolluyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Durmuş, şehir dışından bölgeye geldiklerini ve lezzeti ile övülen limon dondurmasını da deneyip beğendiklerini ifade etti.

Dondurma satıcısı İlhami Tokuş ise çocukların ve vatandaşların havaların ısınması ile yoğun talep gösterdiğinin en çok lavanta ve limon dondurmasının talep gördüğünü dile getirdi.