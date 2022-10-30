Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası’nda düzenlenen “LimitSensin Aydın”da sporcular kıyasıya yarıştı, renkli görüntülere sahne olan yarışta şampiyonlar belli oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası’nda düzenlenen “LimitSensin Aydın”da sporcular kıyasıya yarıştı, renkli görüntülere sahne olan yarışta şampiyonlar belli oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “LimitSensin Aydın” koşu yarışmasının şampiyonları beli oldu. 5 ve 10 kilometrelik koşulara yerli ve yabancı binin üzerinde koşucu katıldı. Kuşadası’nın deniz manzaralı eşsiz parkurunda gerçekleştirilen yarışma iki etapta yapıldı. Start çizgisine gelerek şamoiyonluğa ulaşan sporcular, 10 kilometre kategorisinde erkeklerde birinci Ufuk Arda, ikinci Osman Erkam Şafak ve üçüncü Alex Zhuravlev, kadınlarda ise Tülin Okyay birinci, Çiğdem Tütüncü ikinci, Selin Mert ise üçüncü oldu. 5 kilometre kategorisinde ise erkeklerde Kerem Baybatur birinci, Mehmet Aydıngör ikinci, Tuncay Saraç üçüncü olurken; kadınlarda Mihraç Ayan birinci, Fatma Taş ikinci ve Lina Hamelat üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Limit Sensin Aydın’a gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Kuşadası’nda turizmi sonbaharda da canlı tutmak için düzenlediğimiz etkinliğimize yüzlerce sporcu katıldı. Sporcularımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyor, yarışmada başarılı olanları tebrik ediyorum” diye konuştu.