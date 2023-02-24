Konya’nın Beyşehir Gölü kıyısındaki limanda hareketsiz halde bulunan çulluk kuşuna balıkçılar sahip çıktı.

Konya’nın Beyşehir Gölü kıyısındaki limanda hareketsiz halde bulunan çulluk kuşuna balıkçılar sahip çıktı.

Sabah saatlerinde kayıkların yanında soğuktan bitkin vaziyette duran ve üşüdüğü görülen çulluk kuşunu barınaklarına alan balıkçılar, kuşun hayatta kalması için yoğun çaba gösterdi. Balıkçı İbrahim Erdoğan, Beyşehir’de geçtiğimiz günlerde eksi 14 dereceleri gören soğuk havalar nedeniyle göl kıyılarının buzla kaplandığını, soğuk havadan bölgede yaşam süren yaban hayatının da olumsuz etkilendiğini söyledi. Mesai için limana geldiklerinde bir balıkçı teknesi yanında uçamayan, bitkin vaziyette bir çulluk kuşunu fark ettiklerini belirten Erdoğan, kuşun yaşaması için barınağa alarak sobanın yanında ısınmasını sağlayıp yiyecek verdiklerini ifade etti. Erdoğan, “Barınağa getirdiğimiz misafirimiz, tüm meslektaşlarımızın ilgi odağı haline geldi. Ben de ilk defa görüyorum. Bizim saz tavuğu dediğimiz kuşlar var, önce ona benzettik. Geceyi herhalde barınağın önünde geçirmiş. Biz de sabahleyin bir tekne yanında hareketsiz vaziyette görüp soğuk hava nedeniyle barınağa aldık. Isınınca kendine geldi, yiyecek verdik. Burada bir süredir misafirimiz, sıcak ortam olduğu için ayrılası da gelmiyor. Dışarıya çıkmıyor. Bizim misafirimiz, maskotumuz oldu. Barınakta geziyor. Alıştı hemen bize. Normalde yabani bir kuş insanlara yaklaşmayan ve hemen uzaklaşan bir tür olduğunu biliyoruz. Ama şimdi elimize alıyoruz, seviyoruz. Biraz daha bizim misafirimiz olduktan sonra havalar ısınınca tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız” ifadelerini kullandı.