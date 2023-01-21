Bartın’ın Amasra ilçesinde liman usturmaçalarına çarpan ve sol pervane kanatlarında hasar oluşan kruvaziyerin yolcuları otobüslerle İstanbul’a transfer edildikten sonra özel uçaklarla Rusya’ya döndü.

Bartın’ın Amasra ilçesinde liman usturmaçalarına çarpan ve sol pervane kanatlarında hasar oluşan kruvaziyerin yolcuları otobüslerle İstanbul’a transfer edildikten sonra özel uçaklarla Rusya’ya döndü.

Rusya’dan demir alan ve ilk durağı İstanbul’un ardından 385 yolcu ve 283 personel ile Amasra’ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer Amasra Limanı’na yanaşırken şiddetli fırtına nedeniyle usturmaçalara çarptı.

Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan ve manevra sırasında sol pervane kanatları hasar gören Panama bandıralı kruvaziyer hasar tespit çalışmalarının ardından römorkör yardımıyla Amasra Limanına yanaştı.

Kruvaziyerdeki 385 yolcu ise otobüslerle İstanbul’a transfer edilip Sabiha Gökçen Havalimanından özel uçaklarla Rusya’ya döndüler.

Amasra Limanında demirli olarak kalmaya devam eden kruvaziyerin ise bakım-onarım için önümüzdeki günlerde Tuzla tersanesine gönderileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı.