Limak Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 8’inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel hale gelen yeni yıl konserleri için geri sayıma başladı. Dünyaca ünlü opera yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak konserler; 17 Şubat’ta İstanbul’da, 19 Şubat’ta ise Ankara’da gerçekleşecek.

Eğitim, kültür sanat ve girişimcilik alanlarındaki sosyal faaliyetleriyle topluma pozitif katkı sağlamayı amaçlayan Limak Vakfı, bünyesinde yürüttüğü toplumsal fayda projelerinden Limak Filarmoni Orkestrası ile 2025 yılı konser sezonuna start veriyor. Türkiye’nin kültürel mirasını müziğin evrensel diliyle birleştiren ve geçtiğimiz Ekim ayında verdiği görkemli konserle Barselona’da uluslararası arenaya açılan Limak Filarmoni Orkestrası, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü geleneksel yeni yıl konserleriyle Şubat ayında İstanbul ve Ankara’daki sanatseverlerle bir araya gelecek. ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ isimli konserlerde, özenle seçilmiş eserlerden oluşan geniş bir repertuvar müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul’dan Ankara’ya opera rüzgârı

Yapılan açıklamaya göre, çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserleri serisinin ilkini 17 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da, ikinci konseri ise 19 Şubat’ta Ankara Congresium’da gerçekleştirecek. Konserlerde, dünya çapında birçok büyük operada başrolleri seslendiren ve Berlin Staatsoper, Berlin Deutscheoper, Münih Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Napoli Teatro di San Carlo, Bolshoi Theatre, Wiener Staatsoper gibi prestijli sahnelerde adından söz ettiren ünlü tenor Murat Karahan, uluslararası opera sahnelerinin yıldızı, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış ve prestijli konser salonlarında sahne almış soprano Carolina López Moreno sahne alacak.

Orkestra şefliğini İtalya’nın dünyaca ünlü maestrosu ve operanın önde gelen isimleriyle uzun yıllara dayanan iş birlikleri bulunan Nicola Colabianchi’nin üstlendiği ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ biletlerinin Biletix’te satışa sunulduğu belirtildi.