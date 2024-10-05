Limak Filarmoni Orkestrası, Türk halk müziğinin zengin repertuvarını senfonik düzenlemelerle başkent izleyicisiyle buluşturdu. Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde dün akşam gerçekleşen ’Murat Karahan ile Anadolu’nun Eşsiz Hazineleri’ konserinde binlerce izleyici, Anadolu’nun farklı yörelerinden seçilmiş türküleri dinledi. Konserden elde edilen gelir, Türkiye’nin Mühendis Kızları programı kapsamında kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, Anadolu’nun eşsiz türkülerini senfonik yorumla Ankara için çaldı. Her bölgeden seçilmiş eserlerden oluşan konserde Limak Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ünlü tenor Murat Karahan solist olarak sahne alırken, orkestrayı dünyanın prestijli opera evlerinde orkestra şefi olarak görev alan İbrahim Yazıcı yönetti. Anadolu’nun kültürel derinliğini yansıtan ve halk müziğinin nadide örneklerinin yer aldığı konseri, 3 binin üzerinde seyircinin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi.

Anadolu’nun kültür mirasına senfonik dokunuş

Anadolu’nun zengin kültürel mirasını müzikseverlerle buluşturmayı amaçlayan konserde; Doğu Anadolu’dan Ege’ye, Karadeniz’den İç Anadolu’ya Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin sembolleşmiş türküleri sanatseverlerle buluştu. Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi halk ozanlarının miras bıraktığı eserleri yeni bir yorumla binlerce izleyiciyle buluşturan Limak Filarmoni Orkestrası ve Murat Karahan, Uzun İnce Bir Yoldayım, Evlerinin Önü Mersin, Bahçada Yeşil Çınar, Neredesin Sen, Çayelinden Öteye gibi türkülerle, izleyicilerden alkış aldı. Halk müziği eserlerinin modern orkestrasyon eşliğinde senfonik tarzda yorumlandığı konserin tüm geliri mühendislik alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç kadınlara burs, mentorluk ve eğitim destekleri sağlayan Türkiye’nin Mühendis Kızları programına aktarılacak.