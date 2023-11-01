Antalya’nın Demre ilçesi Likya yolunda kaybolan 3’ü çocuk 5 Alman turist, denizden ve havadan yapılan arama çalışması sonucu bulundu. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Salı günü Demre ilçesi Çağıllı Plajı mevkii Likya yolunda 5 kişilik Alman grubun kayboldu bilgisini alan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, denizden ve karadan arama çalışması başlattı. Görevlendirme yapılarak sahil hattında gerçekleşen arama çalışmaları neticesinde 3’ü çocuk 5 Alman turist, Demre İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince karada bulundu. Çağıllı Plajı’ndan Sahil Güvenlik Botu ile kurtarılan turistler, Çayağzı Yat Limanı’na getirildi.

Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.