Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi’nin 4. haftasında ilk galibiyetini alarak misafir ettiği Sakarya Kadın Voleybol Takımını 3-1 yendi.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolsever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’da maç öncesinde “Bizim Kızlar”a başarılar diledi. Yoğun bir seyirci katılımı ile oynanan maçta taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takıma destek verdi. Oldukça heyecanlı geçen maçın ilk setini (21-25) kaybeden “Bizim Kızlar” 2. ve 3. seti (25-23), son seti de (25-21) alarak maçı 3-1 kazandı.

Maç bitiminde Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahaya inerek “Bizim Kızlar”ı ve teknik ekibi tebrik ettiler. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca takımın başarılarının devamını diledi ve seyircilere takıma verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.