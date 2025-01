Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren butik çikolata hazırlama kursunda yörede yetişen Ligarba meyvesi ilk kez çikolata ile buluşarak farklı bir tat oluşturdu.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Feride Erkan, bölgede doğal olarak yetişen yetişen Yaban Mersini yöresel adıyla Ligarba’yı ilk kez çikolata ile buluşturduklarını belirterek “Ligarba’yı dolgu malzemesi olarak kullanırken ekşimsi tadıyla çikolataya bir ferahlık vermesini arzuladık” dedi.

Çikolatayı hazırlarken yöresel bir lezzetten yararlanmaya önem gösterdiklerini belirten Erkan, “Şu anda kursiyerlerimize butik çikolata hazırlama eğitimi veriyoruz. Değişik lezzetlerde, değişik kombinasyonlarda çikolatalar yapıyoruz. Şu an amacımız özel bir çikolata üretebilmek. Değişik bir dolgu üzerinde çalışıyoruz. Bunu hazırlarken yöresel lezzet olmasına önem verdik. Yöremizde doğal olarak yetişen ligarbayı çikolata ile birleştirdik. İnternette araştırdığımız kadarıyla Yaban Mersini, Ligarbalı ile çikolata yapılmamış. Şu an bunun üzerinde çalışıyoruz. Ligarba’nın ekşimsi tadıyla çikolatayı tatlandırmaya çalışıyoruz. Çikolatamızın yöremize özel olsun istiyoruz. Binamız tarihi bir yer olduğundan burayı temsil etsin buraya özel bir şey olsun istedik. Özellikle Dubai çikolatasından sonra şu an bu çikolataya yoğun bir talep var. Trabzon çikolatası da üretildi biz de biraz daha özelleştirdik Alacahan’a özel olsun istedik. Bunun üzerine çalışıyoruz, aromalarını değiştiriyoruz. Her gün öğrencilerimizle birlikte farklı şeyler katmaya çalışıyoruz. Aldığımız tepkiler güzel çünkü içerisindeki Ligarba meyvesi ekşimsi bir tat, bu da insanların hoşuna gidiyor. Genel olarak aldığımız tepkiler olumlu yönde“ diye konuştu.

Kursiyerlerden Ali Yılmaz da çikolata yapımında farklı dolgu malzemeleri kullandıklarını kaydederek “Farklı farklı dolgu malzemeleri kullanarak çikolata hazırladık. Yöremizde yetişen ligarba karışımı dolguyu geliştiriyoruz. Sütlü çikolata, beyaz çikolata, bitter çikolatayla beraber farklı denemeler yaptık. Çikolatayı oluştururken farklı sıcaklıklar kullanarak hem görsel hem de tat olarak kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Gayet güzel sonuçlar aldık. İsmini de Alacahan çikolata diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.