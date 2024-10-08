Çekilişle belirlenen iki şanslı lifebox kullanıcısı, A Milli Takım’ın yıldızları ile Riva’daki antrenman tesisinde bir araya gelerek tanışma imkânı yakaladı.

lifebox, Turkcell’in Türkiye Futbol Federasyonu ile A Milli Takımlar ana sponsorluğu kapsamında yapılan iş birliğiyle hayata geçirdiği projede, ücretli paket abonesi olan kullanıcılar arasından yapılan çekilişle belirlenen üç şanslı ismi, A Milli Futbol Takımı ile bir araya getirdi. Milli Takım’ın Riva’daki antrenman tesislerinde gerçekleşen bu özel buluşmada talihliler, antrenmanı izleyerek milli takımın yıldız isimleriyle sohbet etme, formalarını imzalatma ve hatıra fotoğrafları çektirme ayrıcalığını yaşadı.

“lifebox ile hayallerimiz gerçek oldu”

Talihlilerden Sinem Tosun ve Serkan Özçetin, hayranı oldukları Milli Takım yıldızlarıyla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek şunları söylediler: “Riva’da oyuncuları yakından tanımak ve onların antrenmanlarını izlemek gerçekten eşsiz ve unutulmaz bir deneyim oldu, lifebox’a ve Turkcell’e bize bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ederiz.”

lifebox ileri teknolojisiyle hayatı kolaylaştırıyor

Turkcell’in bireysel bulut depolama servisi lifebox, ileri teknolojisiyle kullanıcılarına sade ve kolay depolamanın ötesinde imkânlar sunuyor. Kullanıcılar platformun otomatik yedekleme özelliği ile tüm fotoğraf ve videolarını ister Wi-Fi isterlerse hücresel veri ile anında yedekleyebiliyor ve verilerini orijinal kalitede saklayabiliyor. Platforma yedekledikleri rehberi telefonlarına geri yükleyebiliyor ve tekrarlayan kayıtları teke düşürebiliyorlar. Yapay zekâ teknolojisini kullanan platform, kişi, nesne, zaman ve konum tanıyabiliyor, seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikâyeler de oluşturabiliyor. Fotoğraf düzenleme özelliği ile ise görselleri özel filtre, efekt ve çerçevelerle özgünleştirirken, çıkartmalarla anılara eğlence katıyor. Platform, kullanıcıları sosyal medyada paylaşacakları fotoğrafa karar veremediği zaman ise platformun Photopick fotoğraf analizi özelliğini kullanarak hangisinin daha çok beğeni alacağını görebiliyor.