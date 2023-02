“Lordların koçu” olarak da bilinen Fatih Elibol, dünya çapında bir başarıya imza attı. “MCC” unvanlı lider koçu, Forbes Dergisi tarafından “Yılın Mentoru ve Performans Koçu” seçildi.

Fatih Elibol, derginin küresel konseyine (Global Forbes Councils) üye olmaya da hak kazandı. Avrupa Parlamentosu ile Lordlar Kamarası’na da eğitimler veren Fatih Elibol, dünya liderleri ve dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çalışan bir mentor. Dünyada nöro eğitimleri, profesyonel koçluk ve mentor koçluk alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Elibol, 2 yıl önce Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) MCC (Master Certified Coach) unvanını alarak bu unvana sahip dünyanın en genç isimlerinden biri olmuştu. Elibol, kısa süre önce büyük bir başarıya daha imza attı ve çalışmaları, prestijli Forbes Dergisi tarafından ödüllendirildi.

Dünyanın en güçlü koçluk modeli

Fatih Elibol’un koçluk ve mentorluk üzerine kaleme aldığı makaleler de Forbes’da yayımlanmaya başladı. Dergi, “Yaşam Ustası” olarak tanımladığı koçun 2021 yılında okurla buluşan “Gelecek Bugün Başlıyor” adlı kitabını da tüm dünyaya önerecek.

“Türkiye’de 400’ü aşkın kişiye metodunu öğretti”

ELB metodunun 59 ülkede uygulandığını dile getiren Fatih Elibol, dünyanın önde gelen dergilerinden Fortune’un da bu metotla ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Türkiye’de 2 yılda 400’ü aşkın kişiye metodunu öğrettiğini söyleyen Elibol, “Şu anda tam 59 ülkede bu koçluk modelini kullanıyoruz. Türkiye’de bugüne kadar 400’ü aşkın katılımcı, ELB metodu ile önce kendilerinin, sonra dünyalarında var olan canların hayatlarında büyük dönüşümler sağladı. ELB ile yaşam bağlarını güçlendiren, hayata coşkuyla bağlı bu kişiler, dünyalarında başarılarını doyum noktalarında sürdürüyor. ‘ICF akredite level 2’ diploma programını tamamlayan ve unvana ulaşan onlarca profesyonel koçumuz da eğitimleri ile hayatı doyum noktasında yaşayan başarılı, huzurlu, mutlu bireylerin varlığını sürdürebilir kılıyor. Forbes’un ELB’yi en güçlü koçluk modeli olarak değerlendirmesi ve beni dünyanın en mühim mentoru seçmesi büyük gurur. Her sene Oxford Üniversitesi’nde araştırmalarımın en üst sonuçlarına ulaşıyorum” dedi.

“Yaşama bağlı insanlar üzerine kurgulandı”

Kitabıyla aynı adı taşıyan bir dernek de kuran Fatih Elibol, koçluk çalışmaları ve oluşturduğu metotla ilgili şunları söyledi:

“Ben insan aşığıyım. Bu dünyadaki tüm canlıların sevgiyle var olması üzerine bir metodum var. ELB, hayat bağlarını güçlendirmek anlamına gelen bir metot. Koçluk, çok özel bir sistem. Bugünden geleceğe doğru sorular sorarak kişinin içindeki öz potansiyeli ortaya çıkarıyoruz. Hayatla olan bağlarını tam anlamıyla güçlendirmiş, yaşama bağlı insanlar üzerine kurgulanmış bir sistemde ilerliyoruz. Bu bir performans yapısı, performans koçluğu. Yönetici ve liderlere de iletişim analizi tabanlı özel bir mentorluk programı sunuyorum. Onlara ne yapacaklarını söylemekten çok içlerindeki gücü ortaya çıkararak, gelecekte ne yapabilecekleri üzerinde çalışıyoruz.”

Dünyanın önde gelen okullarından eğitim aldı

29 Mayıs 1980, İstanbul doğumlu olan Fatih Elibol, yüksek öğrenimini New York University School of Business’ta İşletme ve Politik Ekonomi dallarında çift anadal yaparak tamamladı. Her iki bölümü de birincilikle bitiren Elibol, ardından Harvard Üniversitesi’nden İşletme alanında yüksek lisans derecesi aldı. “Dinin politika ve ekonomi üzerindeki etkisi”ni konu alan tezi dünya çapında ses getirdi. Elibol, halen Oxford Üniversitesi’nde İnsan Bilimi ve Gelişimi üzerine doktora eğitimine devam ediyor. Henüz 13 yaşındayken Amerikalı mentoru Gil Boyne ile tanışan Elibol’un “başarısının mimarı” olarak saydığı ustaları arasında William Lee Rand, Prof. Kevin Lane Keller, Donald Robertson, Assen Alladin, Michael Newton, John Butler, Anthony Robbins, Thomas J. Leonard, Dr. Richard Wayne Bandler, Dr. Philip Kotler, Brain Tracy, Donald Trump, Hiroshi Doi Sensei, Robert Kiyosaki ve Tony Buzan da var.